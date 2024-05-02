На жителя Советского района возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Накануне в Советском районе возле лесного массива по улице Хвойной полицейские заметили 41-летнего местного жителя. Мужчине не удалось скрыться и при задержании он выкинул на землю денежную купюру номиналом пять тысяч рублей. Сотрудники полиции проверили место происшествия с помощью служебной собаки и изъяли купюру с порошкообразным веществом внутри, сообщает ОМВД России по Советскому району.

«Согласно экспертному исследованию, представленное вещество содержит в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон весом 1,24 грамм», — говорится в сообщении.

Подозреваемый признался, что приобрел наркотическое средство через распространителей в интернете для личного пользования.

«В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Максимальные санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет», — указали в сообщении.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.