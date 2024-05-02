В Нефтеюганском районе владелица «Mitsubishi» столкнулась с «УАЗом»

Накануне, 30 апреля, в Нефтеюганском районе на 732 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 50-летняя владелица «Mitsubishi» столкнулась с автомобилем «УАЗ». В результате ДТП виновница автоаварии получила травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«30 апреля 2024 года в 09:30 на 732 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 50-летняя женщина, управляя «Mitsubishi», по предварительным данным, не предоставила преимущества в движении автомобилю «УАЗ» и допустила с ним столкновение», — говорится в сообщении.

Всего в Югре за минувшие выходные, в период с 28 апреля по 1 мая, сотрудники ГАИ зарегистрировали пять ДТП с пятью пострадавшими, в том числе с одним несовершеннолетним пассажиром.