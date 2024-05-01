Власти Югры открыли выставку «Трудовые династии» на ВДНХ в Москве

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в открытии выставки «Трудовые династии» на ВДНХ в Москве. Создать такой проект предложила семья Рещиковых из Югры. Это династия геофизиков, чей опыт и профессионализм насчитывают более 150 лет, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Мультимедийная экспозиция демонстрирует преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. На ней представлены уникальные семейные архивы и реликвии. В их число вошли семьи коренных народов Севера, газовики, геологи, учителя и другие династии, оказавшие значительное влияние на развитие нашего региона», - говорится в сообщении.

Выставка дополнена визуальными, звуковыми и тактильными технологиями. Также предусмотрены игровые механики для юных посетителей. Экспозиция будет работать в Москве три месяца, а затем возможность рассказать о своих династиях представится другим субъектам.