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​Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в ХМАО

В Югре отменили прибытие ретропоезда «Эшелон Победы»

​Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в ХМАО
Фото: сайт администрации Сургута

Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в ХМАО. Такое решение приняло руководство Свердловской железной дороги, сообщил в своем телеграм-канале глава Советского района Евгений Буренков.

«Руководством Свердловской железной дороги принято решение об отмене прибытия поезда Победы на железнодорожные станции нашего региона. Прошу всех отнестись с пониманием к данным решениям и в период майских праздников проявлять повышенную бдительность», - цитируют СМИ сообщение Буренкова.

Ретропоезд «Эшелон Победы» состоит из 17 вагонов. Среди них - солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная и санпропускник. Есть также вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция. На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники. Состав ведет легендарный паровоз «Лебедянка».


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Сегодня в 12:18, просмотров: 181, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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        NULL
      }
    }
  }
}
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