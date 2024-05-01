В Югре отменили прибытие ретропоезда «Эшелон Победы»

Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в ХМАО. Такое решение приняло руководство Свердловской железной дороги, сообщил в своем телеграм-канале глава Советского района Евгений Буренков.

«Руководством Свердловской железной дороги принято решение об отмене прибытия поезда Победы на железнодорожные станции нашего региона. Прошу всех отнестись с пониманием к данным решениям и в период майских праздников проявлять повышенную бдительность», - цитируют СМИ сообщение Буренкова.

Ретропоезд «Эшелон Победы» состоит из 17 вагонов. Среди них - солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная и санпропускник. Есть также вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция. На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники. Состав ведет легендарный паровоз «Лебедянка».