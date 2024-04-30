Росстат зафиксировал скачок цен на мясо в ХМАО

В Югре за четыре месяца 2024 года ощутимо подорожало мясо. Сильнее всего выросла цена на говядину - почти на 10%, пишет со ссылкой на Росстат Ura.ru.

«В конце апреля стоимость килограмма говядины в среднем по Югре составила почти 620 рублей. В начале января продукция стоила около 574 рублей. Соответственно, за четыре месяца цена выросла на 8%», — сообщается на сайте ведомства.

Стоимость баранины выросла примерно на 7% - с 683 до 730 рублей за кг. Менее значительным оказался рост цен на свинину - менее 1%. При этом куриное мясо, по данным Росстата, подешевело на 3% - до 253 рублей за кг.

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