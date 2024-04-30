Первые лесные пожары в ХМАО произошли в Кондинском районе

Лесопожарная ситуация в лесах Югры в мае, по предварительным данным, будет спокойной. По данным на утро 30 апреля, действующих природных возгораний в регионе нет, сообщает пресс-служба окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«С начала пожароопасного периода в Югре зафиксировали и ликвидировали 7 ландшафтных и 1 лесной пожар. Все они возникли в Кондинском районе по вине местного населения», - говорится в сообщении.

В Уральском федеральном округе в зоне повышенной опасности оказались территории Курганской и Тюменской областей, а также юго-западной части Свердловской области. В депнедра подчеркнули, что прогноз высоких рисков не означает обязательное возникновение чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами. Все зависит от того, как население соблюдает правила пожарной безопасности - 100% лесных пожаров весной возникают по вине человека.

Сообщать о природных пожарах в ХМАО следует по телефонам:

специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46;

прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;

служба экстренного реагирования 112.