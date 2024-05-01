В Югре вручены государственные награды перед 1 Мая

В Ханты-Мансийске, в преддверии праздника Весны и Труда, прошла торжественная церемония награждения заслуженных работников Югры, приуроченная также к 375-летию со дня образования пожарной охраны России. Из рук губернатора Натальи Комаровой почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Югры» получил тренер Айрат Сафаров за свой вклад в развитие спорта среди молодежи. Учитель начальных классов Ирина Котрехова была удостоена звания «Заслуженный работник образования Югры» за свои достижения в педагогической деятельности.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, за эффективную и добросовестную работу Почетной грамотой губернатора Югры награждены:

— заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3 Ханты-Мансийска Светлана Балицкая;

— директор Советского районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Емелина;

— заместитель директора Сургутского социально-реабилитационного центра для ветеранов боевых действий Анна Мельникова;

— помощник начальника караула 42-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Югре Антон Казаченко, Нижневартовск.

А за эффективную и добросовестную службу Благодарность губернатора Югры объявлена:

— начальнику караула 114-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Югре Артему Белячкову, Нефтеюганск;

— заведующему отделом хранения Музея геологии нефти и газа Ханты-Мансийска Антонине Андреевой;

— педагогу-психологу Приобской средней общеобразовательной школы Марии Гущиной;

— начальнику караула 97-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Югре Александру Хлебцу, Нижневартовск.

Наталья Комарова, в своем обращении подчеркнула: «На вас, дорогие земляки, равняется каждый из нас. Спасибо вам за службу Югре, России».