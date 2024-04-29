В Сургутском районе на две недели разведут наплавной мост через Обь

В Сургутском районе разведут наплавной мост, который ведет в сельское поселение Локосово. Произойдет это ориентировочно 1 мая. Причина разведения моста - ухудшение ледовой обстановки.

«В связи с погодными условиями ООО «Сургутский речной порт» прогнозирует разведение наплавного моста через реку Обь в районе Локосово. По предварительным прогнозам срок ограничения движения транспортных средств до 14 мая», - сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

В период ледохода на Оби перевозка транспортных средств (аварийно-спасательных, жизнеобеспечения) и работников будет осуществляться с помощью парома.

Жителей Локосово просят учесть эту информацию при планировании поездок. Ранее в поселение завезли топливо для котельной, продукты и медикаменты, уточнили в мэрии.