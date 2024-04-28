Взять отгулы в мае планируют 15 процентов жителей Югры

Усилить майские праздники отгулами и отпусками планируют 15 процентов работающих жителей Югры: таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob с 7 по 15 апреля. В исследовании участвовали трудоустроенные представители экономически активного населения из Югры.

«Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 15 процентов жителей Югры, — комментируют результаты исследования его авторы. — 55 процентов горожан не будут уходить в отпуск в это время, 17 процентов опрошенных работают по сменному графику, 13 процентов до сих пор не определились с планами».

Чаще всего об отпуске между майскими праздниками задумываются работники старше 45 лет. Реже про отдых думают те, кто получают от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.