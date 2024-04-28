В Ханты-Мансийске прошел форум национального единства

В течение трех дней Югра принимала гостей: в Ханты-Мансийске прошел V Всероссийский форум национального единства, на который приехали представители 36 регионов России и других государств СНГ. Более 500 участников обсуждали вопросы защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и практики в сфере государственной национальной политики.
В числе участников — делегация Сургутского района. «Форум стал для нас площадкой для получения новых знаний, — комментирует главный специалист отдела профилактики терроризма и экстремизма Наталья Ямелинец. — Мы обменялись опытом с коллегами из других муниципальных образований и регионов России. Уверена, что все участники получили знания, идеи и вдохновение для дальнейшей работы».
В программе форума — семинары и пресс-конференции, посвященные, среди прочего, сохранению традиционной казачьей культуры, адаптации иностранных граждан, а также деятельности экстремистских организаций; отдельное внимания удостоилась роль СМИ и социальных медиа в гармонизации межнациональных отношений.
Главное, что «красной нитью» прошла на форуме мысль, что развитие российских традиционных ценностей должно происходить на основе инационального многообразия.
Отдельная панельная дискуссия была посвящена проявление традиционных духовных ценностей в условиях СВО.
Понятно, Югра становится главной федеральной площадкой в формированию национального единства на основе российских традиционно- духовных ценностей.
Вместе с тем, вызвало некоторое удивление включение в повестку форума представителей СНГ. Тут впору вспомнить песню:
«Ой, то не вечер то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Мне во сне привиделось».
Мне во сне привиделось, что страны СНГ дружно вошли в Союзное государство и теперь участвуют в укреплении национального единстве на основе российских традиционно-духовных ценностей на юбилейном V Всероссийской форуме в Ханты-Мансийске, представляя регионы Средней Азии и Закавказья.
«А есаул догадливый, тот сон мой разгадал»,
что никакого вхождения в Союзное государство нет, а есть отдельная обширная тема форума о «Социально-культурной адаптация и интеграции иностранных граждан» в Югре.
В первый день форума участники обсудили механизм адаптации иностранных граждан.
Они в первую очередь основываются на концепции государства об миграционной политике. Помимо этого в правительство направлен законопроект, один из разделов которого, коснётся содействия адаптации иностранных граждан. Утверждён план реализации концепции миграционной политики. Среди мероприятий большая доля тех, которые должны реализовываться в субъектах РФ.
На Форуме был анонсирован единый для всех регионов России обучающий курс по этому направлению, а также представлены современные, актуальные тренды работы по направлению «Социальная, культурная адаптация и интеграция иностранных граждан».
Вот так.
То есть будем теперь заниматься социальной и культурной адаптацией иностранных граждан к российским традиционным- духовным ценностям.
Задача сложная и не одного дня и даже года решения. Ибо ранее коммунистической партией согласно Ленинской концепции дружбы народов этим занимались 70 лет. И период этой адаптации начинался еще с товарища Сухова, который мудро заметил, что «Восток дело тонкое». И адаптацию народов Востока всё-таки начали с скачка из феодализма в социализм, создав там развитую многоотраслевую промышленность, передовую науку и образование. Адаптация шла и борьбе с пережитками старого, в борьбе с басмачами и раскрепощением женщин Востока. Адаптация происходила и в трудные годы войны, когда народы Востока сражались в борьбе с нацизмом в Великой Отечественной войне наравне с другими народами, и сотни представителей Востока стали Героями Советского Союза, в том числе 15 Героев Советского Союза таджиков.
Живя в едином государстве, имея общее экономическое, культурное и социальное пространство адаптация и интеграция народов Востока происходила в СССР просто гигантскими темпами.
Этому способствовала прежде всего коммунистическая идеология и равенство всех народов на основе принципов интернационализмах и общих целей и задач по построению социализма и коммунизма.
С сегодняшней либеральной колокольни, адаптация и интеграция народов СССР: Востока, Закавказья, Запада и Прибалтики трактуется ими как русская оккупация.
Ну да ладно. Что возьмёшь с нынешних недоумков в национальной Ленинской политике времён коммунистического правления.
Однако вернёмся к нашим баранам.
То, что предлагается на Форуме для реализации Программы социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Югре и тиражированию этого опыта на другие регионы страны мне кажется нужно согласовать и синхронизировать с Федеральным центром.
Ибо в Думе в работе находится другие тренды и другие законопроекты по адаптации иностранных граждан в РФ.
Тренд на толерантность и лояльность к иностранным гражданам устарел и начал работать против коренных жителей регионов РФ , в том числе и в регионах с малочисленным коренным населением, в том числе и новых регионах РФ.
Поэтому федеральный центр начал решительно и категорично корректировать миграционную политику.
Вернее приводить ее к точному исполнению существующего законодательства о миграционном привлечении трудовых ресурсов. Все искривления и искажения смысла Закона от трудовой иностранной миграции решительно исправляются.
Таков нынешний тренд Центра в отношении политики трудовой иностранной миграции в регионах.
И ключевое слово здесь трудовой.
Однако толерантность и лояльность в некоторых богатых регионах, как Югра, привела к созданию тренда социальных «богаделен» для иностранных мигрантов.
В результате иностранные мигранты пользуются социальными гарантиями в Югре наравне с коренными жителями Югры разных национальностей нашей страны.
Недавний пример, когда на КПП «Саргарчин» в Казахстане, где скопилось 1000 иностранных мигрантов с женщинами и детьми из Таджикистана говорит о том, что «тренд» создания в регионах «социальных богаделен» для иностранных мигрантов, вызывает усиленную миграцию в регионы и стариков, и женщин, и детей. Согласно концепции «О социальной, культурной адаптации и интреграции» этих 1000 иностранных граждан с КПП «Саргарчин» нужно в Югре принять и наравне с коренными жителями, обеспечить бесплатными социальными гарантиями, в том числе и выплачивать материнский капитал. Так скоро в Югре каждому иностранному мигранту выдать «Индивидуальную Карту реабилитации, адаптации и абилитации иностранного гражданина», как к примеру выдают ИПРА инвалидам гражданам РФ.
К чему все это я говорю? Югра как креативный и богатый регион является автором многих международных пилотных проектов.
Пытается тут Югра реализовывать и «Социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан» в Югру. Похвально.
Но друзья! По силам ли это региону, хотя и богатому региону, если СССР течение 70 лет с его мощным государственным и идеологическим аппаратом безуспешно пытался адаптировать и интегрировать народы Востока единый советский народ, на принципах принципах советского интернационализма.
Не получилось. Национализм стал ведущим трендом на Востоке, Закавказье и в Прибалтике и сыграл определяющую роль в развале всей этой конструкции коммунистов по социально-культурной адаптации и интеграции народов Востока, Закавказья и Прибалтики в единство народов СССР в рамках концепции новой общности единый советский народ.
Ну да ладно. Много теории и утопизма было.
В своё время Владимир Ленин говорил, что «прежде чем объединяться, нам нужно размежеваться».
Сегодня адаптация и интеграция иностранных граждан на прежних советских принципах братских народов Востока не работает.
Ибо за прошедший период многое в жизни изменилось и выросло уже второе поколение народов Средней Азии после Советской адаптации и интеграции, которое ничего не помнит и не знает.
А в Югре пытаются, грубо говоря, «перевоспитать», вернее социально-адаптировать и интегрировать это новое поколение.
Мне кажется, что это невозможно, а вернее неактуально неблагодарно в период после теракта в «Крокус Сити Холл».
Дорога была ложка к обеду.
Необходима теперь новая концепция миграционной политики в РФ.
Пора все социальные «богадельни» для иностранных мигрантов прикрывать. Пусть пользуются национальными социальными гарантиями от Эмомали Рахмона и прочих национальных лидеров освоенного Востока.
И в этом направление в ГД и Правительство РФ уже многое делается по корректировке действующего миграционного законодательства.
Хотели как лучше с братскими народами бывшего Советского Союза.
А получилось как всегда.
Но это наша «новая реальность» на постсоветском пространстве.