В Ханты-Мансийске прошел форум национального единства

В течение трех дней Югра принимала гостей: в Ханты-Мансийске прошел V Всероссийский форум национального единства, на который приехали представители 36 регионов России и других государств СНГ. Более 500 участников обсуждали вопросы защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и практики в сфере государственной национальной политики.

В числе участников — делегация Сургутского района. «Форум стал для нас площадкой для получения новых знаний, — комментирует главный специалист отдела профилактики терроризма и экстремизма Наталья Ямелинец. — Мы обменялись опытом с коллегами из других муниципальных образований и регионов России. Уверена, что все участники получили знания, идеи и вдохновение для дальнейшей работы».

В программе форума — семинары и пресс-конференции, посвященные, среди прочего, сохранению традиционной казачьей культуры, адаптации иностранных граждан, а также деятельности экстремистских организаций; отдельное внимания удостоилась роль СМИ и социальных медиа в гармонизации межнациональных отношений.