В России запустят продажу косметики на основе нефти из ХМАО

В России в 2024 году запустят продажу косметики, в состав которой входит редкий сорт нефти из ХМАО. Первыми точками продаж станут аэропорты Югры, сообщил гендиректор компании-производителя Али Новрузов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия».

«Это первый в России продукт, произведенный с использованием не просто нефти, а из аналога нафталанской нефти из Азербайджана, которая давно завоевала признание в косметологии и медицине. Так как в России этот сорт добывается в Югре, мы назвали минеральное масло, входящее в состав всей линейки косметологических продуктов, Югралан», - рассказал Новрузов ТАСС.

Компания планирует выпустить свою продукцию на рынок в 2024 году. Сначала косметика появится в аэропортах ХМАО, а потом в магазинах и на онлайн-площадках.