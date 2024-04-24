Жителям Сургутского района пишут мошенники от лица главы Андрея Трубецкого. Югорчан призывают не поддаваться на уловки мошенников.

«Мне поступают сообщения о том, что от моего имени людям пишут мошенники. Пожалуйста, не отвечайте на сообщения от неизвестных контактов в мессенджерах и будьте бдительны», - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ведет страницы в трех соцсетях: Телеграме, «Одноклассниках» и VK. «Ответы на ваши обращения производятся только с официальных страниц», - уточнил Трубецкой.