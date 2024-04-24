В ХМАО за два года отремонтируют трассу Нижневартовск - Радужный

В Нижневартовском районе отремонтируют трассу Нижневартовск - Радужный. Работы начнутся этой весной с наступлением устойчивых положительных температур, а завершатся в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба Управления автодорог Югры.

«Интенсивность движения на автомобильной дороге более 20 тысяч автомобилей и спецтехники в сутки, что повлияло на повреждение дорожного полотна. Сейчас на дороге имеются трещины, выбоины, просадки, в ряде мест на обочинах есть провалы», - сказано в сообщении.

Всего отремонтируют чуть более 6 км дороги. На трассе увеличат количество полос движения с двух до четырех, а также установят бетонное разделительное ограждение. В результате пропускная способность увеличится в два раза. Также на трассе появятся три светофора, наружное освещение и дорожные знаки.