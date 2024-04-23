​В Югре ФАС обнаружила сговор участников торгов при реализации нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора на торгах в ХМАО, Москве и Приморском крае. Общая сумма пяти конкурсов превысила 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

Торги проводились на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство зданий в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В случае установления вины компаниям грозят штрафы.