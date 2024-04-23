Свыше 1600 пар расторгли брак за первые два месяца 2024 года в ХМАО

Жители ХМАО стали чаще разводиться. За январь - февраль 2024 года брак расторгли 1 652 пары. За аналогичный период 2023 года расстались 1 383 пары, сообщает Тюменьстат.

Количество разводов превосходит число браков. «На 100 заключенных браков приходится 146 разводов, против 111 в соответствующем периоде 2023 г. Коэффициент брачности в расчете на 1000 человек составил 3,9‰, коэффициент разводимости – 5,7%», – сказано в сообщении Тюменьстата.

В январе - феврале 2023 года было 4,4% и 4,9% соответственно.

При этом аналитики зафиксировали положительную тенденцию в сфере рождаемости в ХМАО. За первые два месяца 2024 года в округе родились 2 956 детей, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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