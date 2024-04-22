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​Евгений Торгашин назначен директором МТС в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе назначен новый директор филиала цифровой экосистемы – Евгений Торгашин

​Евгений Торгашин назначен директором МТС в Югре
Фото: МТС

В Ханты-Мансийском автономном округе назначен новый директор филиала цифровой экосистемы – Евгений Торгашин.

Среди первоочередных задач топ-менеджера - развитие розничного и корпоративного рынков в Югре в соответствии с бизнес-стратегией компании в регионе, продвижение экосистемы цифровых сервисов, инновационных продуктов для комфортной жизни и работы на Севере. В числе приоритетов также – расширение сотрудничества с ведущими предприятиями ТЭК региона с целью внедрения технологических бизнес-решений, которые помогут оптимизировать производственные процессы, сократить затраты и повысить безопасность на месторождениях. Отдельное внимание будет уделено улучшению качества связи в городах и малых населенных пунктах, строительству и модернизации фиксированной сети в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и других городах округа.

«Югра – один из перспективных регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности, который интересен не только сырьевыми ресурсами, но и огромным потенциалом для реализации комплексных интеллектуальных бизнес-решений. Евгению предстоит продолжить работу по внедрению видеоаналитики, интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных технологий на предприятиях, интегрировать сервисы экосистемы в экономику округа. Уверен, что успешный опыт в сфере телекома поможет ему эффективно выстроить работу и вывести регион на новый цифровой уровень развития», - отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Евгений Торгашин родился в 1975 году, окончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В отрасли связи на руководящих должностях работает более 20 лет, возглавлял телеком-компании в Приморском крае, Магадане, на Чукотке. До прихода в МТС Евгений занимал должность директора по прикладным проектам филиала ПАО «Ростелеком» в Калининградской области. Женат, воспитывает дочь.

Андрей Белов, ранее занимавший пост директора МТС в ХМАО, продолжил свою карьеру в должности руководителя филиала МТС в Нижнем Новгороде.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 268, комментариев: 0
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