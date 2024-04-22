Югорчане увеличили траты на рестораны и бары на 14%

Жители ХМАО в январе - феврале стали больше тратить на рестораны, кафе и бары. Их расходы в заведениях общественного питания выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.

«Оборот общественного питания. Ханты-Мансийский автономный округ январь—февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 114», — говорится на сайте ведомства.

За первые два месяца 2024 года расходы югорчан в кафе, ресторанах и барах составили 7 565 млн рублей. В общем россияне потратили на общепит 482,7 млрд рублей.