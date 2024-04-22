С апреля 2024 года все операторы ЮРИЦ стали универсалами

С апреля 2024 года в Югорском РИЦ начался новый формат обслуживания клиентов по коммунальным услугам. Теперь они принимают как физические, так и юридические лица во всех сферах обслуживания в режиме единого окна. Информацию об этом сообщили в пресс-центре ООО «Югорский РИЦ».

«Югорский РИЦ – клиентоориентированная компания, поэтому мы постоянно развиваем дистанционные сервисы и совершенствуем очное обслуживание. Новый формат единого универсального обслуживания как физических, так и юридических лиц позволит нашим потребителям быстрее решать все коммунальные вопросы», – сообщил исполнительный директор Югорского РИЦ Руслан Сатдаров.

По его словам, самый удобный вариант для решения коммунальных вопросов – это электронные сервисы компании. Клиенты могут подавать обращения, общаться с оператором в режиме онлайн, а также производить оплату и передавать показания.

В Сургуте офисы обслуживание ЮРИЦ находятся по адресу улица Крылова, 43 и улица Энгельса, 11. Обслуживание в них проходит в режиме единой электронной очереди.