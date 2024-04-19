В Нягани местный житель получил компенсацию за грибок и неприятный запах в изоляторе

Житель Нягани отсудил у полицейских компенсацию за антисанитарию в изоляторе временного содержания. Мужчину не устроило отсутствие бытовых условий: шкафов для личных вещей, вешалок для верхней одежды, оконных проемов, и многое другое, сообщают Суды Югры в своей официальной группе во «ВКонтакте».

«Няганским городским судом рассмотрено административное дело к Изолятору временного содержания ОМВД по Нягани, УМВД по ХМАО, МВД России о компенсации морального вреда. По результатам проведенной прокурором Нягани проверки были выявлены нарушения материально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания заключенных под стражей лиц, а именно ненадлежащее функционирование системы вентиляции, приводящем к образованию сырости и появлению неприятного запаха в камерах; в не функционирование кнопки вызова дежурного; отсутствие вешалок для верхней одежды; не обеспечение приватности санузла; грибок в камерах и слабый напор воды», — говорится в сообщении.

Потерпевший оценил моральный вред в 50 тысяч рублей, однако суд после проверки назначил ему выплату в размере трех тысяч рублей.