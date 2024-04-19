На подростка из ХМАО завели уголовное дело за распространение наркотиков

В ХМАО задержали подростка, подозреваемого в распространении наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Полицейские задержали юношу на 1 километре дороги «Лангепас – Верхне-Мысовая». По данным ведомства, в нагрудном кармане куртки подростка находился сверток с порошкообразным веществом, а в мобильном телефоне содержалась информация о местонахождении тайника-закладки с пятью аналогичными свертками. Еще один тайник молодой человек показал сам.

«Во время обысков обнаружены электронные весы, изоленты и прочие материалы, свидетельствующие о преступной деятельности подростка. По его словам, наркотическое средство он приобрел через мессенджер у неизвестного ему продавца для последующей реализации на территории города», - отметили в полиции.

Для подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.