В ХМАО ускорился рост цен на колбасу и сливочное масло

Годовая инфляция в ХМАО в марте ускорилась до 6,4%, после 5,6% в феврале. При это она осталась ниже, чем в целом по России, где составила 7,7%, сообщили в пресс-службе Тюменского отделения Банка России.

«Одной из причин стала высокая активность покупателей. Многие компании продолжили переносить свои возросшие издержки в цены товаров и услуг», - отметили в пресс-службе.

В марте в регионе ускорился рост цен на курицу, свинину, колбасу, сливочное масло. Причина – рост издержек животноводов и переработчиков продукции, в том числе на оплату труда из-за кадрового дефицита в отрасли. При этом дешевле, чем годом ранее, оставались огурцы, картофель, лук, гречка, растительное масло.

Из-за повышения тарифов на автомобильные грузоперевозки выросли расходы на доставку товаров. В результате подорожали мебель, медицинские принадлежности, парфюмерия, косметика и стройматериалы. Также из-за увеличения спроса ускорился рост цен на подержанные иномарки. В сфере услуг повышенный спрос привел к удорожанию авиабилетов и аренды одно- и двухкомнатных квартир.