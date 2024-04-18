Сургутский район с начала года посетили почти 70 тысяч туристов

За первый квартал 2024 года Сургутский район посетили почти 70 тысяч туристов. Большая часть прибыла из Московской области, Крыма, Астрахани и югорских муниципалитетов. Также в Сургутском районе побывали путешественники из Турции, Австралии, Ирана и Сербии, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Для развития внутреннего туризма Сургутский район сотрудничает с туроператорами и создает маршруты выходного дня. Сегодня действуют более 10 таких направлений», - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

В качестве примера он привел межмуниципальный тур «ЧУМовой», запущенный в феврале. В течение двух дней туристы погружаются в культуру ханты на местном стойбище и посещают океанариум в соседнем Когалыме. Зимой путешественники едут в стойбища, где можно покататься на оленях и попробовать блюда хантыйской кухни. Среди гостей всегда есть экстремалы. Для них хаски-центр «Югра» организует поездки по 50 км на собачьих упряжках от Ляминой до Тундрино.

«За зрелищами в Сургутский район приезжают крупные блогеры и федеральные телеканалы. Муниципалитет поддерживает предпринимателей, работающих в сфере туризма — для них действует 13 видов субсидий», - добавил глава Сургутского района.