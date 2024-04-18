Археологи Югры готовятся к раскопкам на Пунси

Югорские археологи готовятся к экспедиции на Пунси в Нефтеюганском районе. На протяжении апреля, пока держались морозы, по замерзшему болоту на базу экспедиции завозили строительные материалы, горючее для оборудования и непортящиеся продукты. Летом добраться до базы возможно будет только на вертолете, сообщили в пресс-службе Института археологии Севера.

«Достопримечательное место, где обнаружено и исследовано древнейшее укрепленное поселение ХМАО-Югры Каюково 2, находится в окружении болот Демьяно-Васюганской болотной системы. Летом сообщение с Пунси осуществляется только на вертолете», — говорится в сообщении.

Для начала археологи хотят определить границу береговой линии, которая сейчас покрыта торфяниками. По словам ученых, под ними должны находиться следы первых поселенцев.

Помимо этого, исследователи планируют изучить образ жизни исчезнувшей цивилизации. Пока что не удалось найти ни одного предмета, связанного с промыслово-хозяйственной деятельностью.