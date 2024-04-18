В Югре стартовал окружной фестиваль-конкурс «Пой с Югрой»

В ХМАО в преддверии Дня России запустили музыкальный фестиваль «Пой с Югрой». У жителей округа есть возможность исполнить песни на русском языке, либо на языке других народов нашей страны, сообщил департамент культуры Югры в своей группе во «ВКонтакте».

«Для участия в фестивале-конкурсе исполните на русском языке или на языке народов России (с предоставлением перевода) два разнохарактерных произведения, одно из которых патриотическое, второе — на ваш выбор», — говорится в сообщении.

Конкурс проходит в дистанционном формате — все что нужно, до 20 мая отправить свою конкурсную работу и заявку на участие. В День России, 12 июня, на портале «Культура.РФ» состоится трансляция творческих номеров победителей фестиваля.