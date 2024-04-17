Дороги в городах ХМАО ждет масштабный ремонт в 2024 году

В городах ХМАО в 2024 году ожидается масштабный ремонт дорог. О том, какие объекты возьмут в работу, рассказали в Стройкомплексе Югры.

В Ханты-Мансийске отремонтируют дорогу от дома №6 по ул. Объездной до транспортной развязки. В Нефтеюганске пройдет ремонт на ул. Набережной - от ул. Сургутской до Владимира Петухова, а также на участках на улицах Транспортная и Энергетиков.

В Нижневартовске запланирован ремонт ул. Интернациональной - от ул. Ханты-Мансийской до ул. Северной, ул. Мира - от Нефтяников до Маршала Жукова, проезда к тубдиспансеру на ул. Мира, 74Б

В Сургуте ожидается ремонт Нефтеюганского шоссе - на участке от ул. Островского до Маяковского; от ул. Майской до Энгельса и окончание улицы Энергетиков; проспекта Комсомольского - от ул. Югорской до Щепеткина, а также ул. Югорской - от Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта.

«Суммарно в городских агломерациях будут выполнены ремонты на 12,8 км. Завершат ремонтом в текущем году около 11,8 км, что превысит прошлогодний показатель в два раза. Капремонт участка на улице Югорской в Сургуте будет продолжен в 2025 году», - сообщили в Стройкомплексе Югры.

На время работ некоторые улицы временно закроют, а маршруты общественного транспорта изменят.