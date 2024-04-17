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​В ХМАО сотрудники МЧС зарегистрировали первые в этом году возгорания сухой травы

В Кондинском районе загорелась сухая трава

​В ХМАО сотрудники МЧС зарегистрировали первые в этом году возгорания сухой травы
Фото: МЧС России по ХМАО / t.me

В ХМАО, в Кондинском районе, зарегистрировали первое в этом году возгорание сухой травы. Огонь распространился на общую площадь 3,2 гектара. На сегодняшний день пламя полностью ликвидировали, сообщили МЧС России по ХМАО в своем телеграм-канале.

Сотрудники МЧС напомнили, что с 1 марта 2023 года сжигать мусор, ботву или траву нужно в яме или котловане диаметром до метра, либо в металлической бочке с твердым основанием. При этом расстояние от построек должно быть не менее 7,5 метра.

«В случае нарушения правил гражданам придется заплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей, для частных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей», ― указали в сообщении.

Если во время сжигания травы пожар распространился на постройку и причинил ущерб имуществу или вред здоровью людей, то частным лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 292, комментариев: 0
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