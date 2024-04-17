Директор департамента пространственного развития и архитектуры Югры Виктория Семенова решила переехать

С сегодняшнего дня, 17 апреля, пост директора департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО покидает Виктория Семенова. Она возглавляла ведомство с июня 2022 года. Теперь уже бывший главный архитектор Югры планирует переехать в другой регион. По информации с ее личного телеграм-канала — в Донбасс.

«Югра стала для меня вторым домом и, конечно, мы не прощаемся. Я благодарна коллегам, всей команде Югры и особенно губернатору Наталье Владимировне Комаровой за совместную работу. Есть очень важные проекты на новых территориях, где требуется мой экспертный опыт, и сейчас это важно», — прокомментировала Виктория Семенова.

Исполняющим обязанности директора департамента пространственного развития и архитектуры Югры назначили заместителя главы ведомства Андрея Тесля.