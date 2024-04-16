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​Спасатели из ХМАО помогают бороться с паводком в Зауралье

Аэромобильная группировка МЧС Югры помогает бороться с паводком в Курганской области

​Спасатели из ХМАО помогают бороться с паводком в Зауралье
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

Аэромобильная группировка МЧС Югры работает на территории Курганской области. С 5 апреля спасатели помогают коллегам из Зауралья бороться с паводком, сообщает телеграм-канал регионального МЧС.

«Спасатели оказывают всестороннюю помощь в ликвидации последствий половодья. Продолжаются берегоукрепительные работы. Специалистами проводится отсыпка пониженных мест грунтом, заготавливаются мешки с песком», - говорится в сообщении.

В аэромобильную группу входят 20 спасателей и 5 единиц техники. Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием. Спасатели трудятся в круглосуточном режиме.

Ранее из ХМАО в Курганскую область направились добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса. Волонтеры строят заграждения и сопровождают эвакуированных в пункты временного размещения.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. В выходные губернатор региона Вадим Шумков призвал жителей Кургана выезжать из зон подтопления.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 169, комментариев: 0
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