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​В поселках Сургутского района отремонтируют более 6 км дорог

В Сургутском районе выделили свыше 230 млн рублей на ремонт дорог

​В поселках Сургутского района отремонтируют более 6 км дорог
Фото: ru.freepik.com

В поселках Сургутского района в 2024 году капитально отремонтируют более 6 км дорог. В муниципальном и региональном бюджетах на эти цели предусмотрено свыше 230 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«В Солнечном работы запланированы на улицах Энтузиастов, Кедровая, Транспортная, Строителей – от Спортивной до Молодежной. В Белом Яре ожидается капремонт участков по улицам Горького и Лесной, в Угуте – по улице Сибирской», - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Он добавил, что во втором поселении дополнительно отремонтируют более тысячи кв. м. автодороги по Боровой. Финансирование работ обеспечит ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Также в текущем году запланирован ремонт дорог вне границ поселений. А именно - 558 кв. м. от ЗСК до Сайгатиной и 240 кв. м. на маршруте «Западно-Камынское месторождение — Западно-Сахалинское месторождение 13-й км п. Горный». Стоимость работ оценивается в почти 4 млн рублей. Деньги выделят из муниципального бюджета.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 241, комментариев: 0
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