В Березовском районе ХМАО заметили лебедей

В Югру прилетели лебеди. Трех птиц заметили на территории охотничьих угодий Березовского района, сообщили в пресс-службе регионального Природнадзора.

«На территории общедоступных охотничьих угодий Березовского района в пойменной части в урочище Имшицкий сор инспекторами отдела было зафиксировано первое появление лебедей, а точнее лебедя-кликуна, в количестве 3 штук», - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что лебеди возвращаются в родные края одними из первых, не дожидаясь таяния снега.

Охоту на лебедей полностью запретили в 1960-х годах. В России эти птицы охраняются на всей территории ареала. Они включены в Красные книги 50 субъектов страны.