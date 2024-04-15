Пожарные из ХМАО создают креативные видео о своей работе

Работа в МЧС серьезная и ответственная. Вот уже несколько лет пожарные спасают жизни людей и их дома. В МЧС России по ХМАО в городе Лангепас один из сотрудников не только выполняет свой долг, но и записывает зажигательные видеоролики в свободное время.

«Воскресенье не повод грустить, поэтому улыбаемся и готовимся к новой рабочей неделе!», — написано в посте.

К видео пожарные с Лангепаса добавили «#МЧСвТренде». Перейдя по хештегу, можно увидеть занимательные видеоролики с пожарной части других регионов России.