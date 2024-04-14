Введение ограничений для водителей самокатов поддерживают более половины жителей ХМАО

Более половины югорчан поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов: таковы результаты опроса, прошедшего с 25 по 28 марта на сервисе SuperJob. Он свидетельствует: 61 процент участников говорят о необходимости этих ограничений. Причем чаще об этом говорят женщины (68 процентов против 54 процентов мужчин). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше.

«Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения», — отмечают авторы опроса. Также упоминались запрет движения по тротуарам и пешеходным зонам и введение или расширение системы штрафов за нарушения ПДД.