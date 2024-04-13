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Югорчане отправились в Курганскую область бороться с паводками

Добровольцы из ХМАО поехали в Курганскую область на борьбу с паводками

Югорчане отправились в Курганскую область бороться с паводками
Фото: ru.freepik.com

Добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО отправились в Курганскую область для помощи жителям подтопленных территорий. Волонтеры будут строить заграждения и сопровождать эвакуированных, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Первая группа югорчан выехала из Ханты-Мансийска для помощи жителям подтопленных территорий. Добровольцы примут участие в строительстве специальных заграждений, чтобы предотвратить распространение воды, а также будут оказывать адресную помощь, сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения и выполнять другие задачи», - рассказали подробности в пресс-службе.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, что жителям Кургана нужно уже сейчас выезжать из зон подтопления. В случае превышения уровня воды дамба может не выдержать, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться центральная часть города и другие микрорайоны.

«Покидайте свое жилище на превентив. Позднее вы можете не успеть по объективным причинам – от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок. Лучше пусть, переждав угрозу, вы вернетесь, и мы вместе порадуемся», – написал Шумков в своем телеграм-канале.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 177, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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  4. В Югре несколько машин застряло на закрытом зимнике 320
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  6. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 262
  7. Девочка Алиса стала тысячным ребенком нижневартовского роддома 235
  8. ​Сургутянин попался на краже морепродуктов и бутылки водки 230
  9. Как вызволяли машины из снежного плена на закрытом зимнике в Югре 215
  10. Югорчане отправились в Курганскую область бороться с паводками 177
  1. ​Время, вперед! Полвека назад в Сургуте… 3530
  2. ​Дождь, снег, ночные заморозки: весна в Сургуте задерживается 3296
  3. ​Нужна дорожка 2326
  4. Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков» 2263
  5. ​«Сургутнефтегаз» привлекает новых сотрудников с помощью листовок 2046
  6. ​Владимир Путин и Наталья Комарова открыли образовательный центр «Добрино» в ХМАО 1836
  7. ​В Сургуте вынесли приговор скандальному бизнесмену Копайгоре 1723
  8. ​Сургут засветился в «Местах» ВКонтакте 1537
  9. ​Аналитики назвали город ХМАО с самыми дорогими продуктами 1534
  10. Сургутский школьник вошел в число финалистов олимпиады во Владивостоке 1498
  1. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 7713
  2. ​Сургут продолжит таять 7422
  3. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 6301
  4. Царское потворство 6019
  5. Конец Бардаковой власти 6004
  6. Лоция против истории 4857
  7. В выходные в Югре потеплеет до +8 градусов 4707
  8. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 4562
  9. ​Оксана Каландырец: «Выигрывая в конкурсе, девушка занимается далеко не фешн-индустрией, основная функция все же − благотворительность» 4045
  10. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 3842

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