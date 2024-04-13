Добровольцы из ХМАО поехали в Курганскую область на борьбу с паводками

Добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО отправились в Курганскую область для помощи жителям подтопленных территорий. Волонтеры будут строить заграждения и сопровождать эвакуированных, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Первая группа югорчан выехала из Ханты-Мансийска для помощи жителям подтопленных территорий. Добровольцы примут участие в строительстве специальных заграждений, чтобы предотвратить распространение воды, а также будут оказывать адресную помощь, сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения и выполнять другие задачи», - рассказали подробности в пресс-службе.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, что жителям Кургана нужно уже сейчас выезжать из зон подтопления. В случае превышения уровня воды дамба может не выдержать, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться центральная часть города и другие микрорайоны.

«Покидайте свое жилище на превентив. Позднее вы можете не успеть по объективным причинам – от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок. Лучше пусть, переждав угрозу, вы вернетесь, и мы вместе порадуемся», – написал Шумков в своем телеграм-канале.