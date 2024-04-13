В ЦУР ХМАО рассказали подробности вызволения машин из снежного плена

В Центре управления регионом Югры (ЦУР) рассказали подробности спасения застрявших на закрытом зимнике автомобилей. В организацию обратилась жительница Березовского района. Она сообщила, что недалеко от Перегребного дорогу замело так, что 8 машин с людьми стоят более 12 часов и не могут проехать. Среди пассажиров оказались маленькие дети.

Зимники «Приобье — Перегребное» и «Нарыкары — Мулигорт» закрыты с 8 апреля. На переправах установлены шлагбаумы, знаки и таблички, но автомобили каким-то образом проехали на закрытые зимники и застряли. Для спасения людей на место происшествия направили технику.

«По прибытию на переправу машин обнаружено не было, через шлагбаумы невозможно проехать, охрана на участках доложила, что никого не пропускала. Оказалось, что вопреки запрету беспечные автомобилисты легковушек и даже автобуса отправились в путь в объезд, искать и спасать их пришлось на спецтехнике во главе с Госавтоинспекцией», - рассказали подробности в ЦУР ХМАО.

Там добавили, что спасенные чувствуют себя хорошо. На нарушителей составили административные протоколы.