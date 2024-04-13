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​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии

Школу в Мегионе закрыли на карантин из-за заболевания детей пневмонией

​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии
Фото: ru.freepik.com

В Мегионе школу №2 закрыли на карантин из-за заболевания детей внебольничной пневмонией. Школьники будут учиться дистанционно до 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 10 по 20 апреля учебный процесс в школе №2 переведен в дистанционный формат в связи с выявлением случаев внебольничной пневмонии у учащихся этого общеобразовательного учреждения. В экстренном порядке специалисты Мегионской городской больницы провели необходимые мероприятия и выявили круг возможных контактов заболевших», - говорится в сообщении.

Ситуация в других школах города находится под контролем, добавили в пресс-службе мэрии.

Власти Мегиона разработали ряд мер, призванных сдержать распространение пневмонии. В их числе - ежедневный мониторинг посещаемости детьми детских садов и школ, организация утренних «фильтров», когда детей с признаками заболеваний не допускают на занятия. Также в детских учреждениях установлен дезинфекционный режим. Запрещено проводить массовые мероприятия с количеством участников более 30 человек.

Родителям следует быть внимательнее к детям. Если ребенок кашляет, необходимо вызвать врача на дом, чтобы избежать серьезных осложнений и дальнейшего распространения инфекции.

Внебольничная пневмония - это острое инфекционное заболевание легких. Одним из возбудителей являются внутриклеточные бактерии.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 262, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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  6. ​В Мегионе школьников отправили на удаленку из-за пневмонии 262
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  9. Как вызволяли машины из снежного плена на закрытом зимнике в Югре 214
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  1. ​Время, вперед! Полвека назад в Сургуте… 3530
  2. ​Дождь, снег, ночные заморозки: весна в Сургуте задерживается 3296
  3. ​Нужна дорожка 2326
  4. Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков» 2263
  5. ​«Сургутнефтегаз» привлекает новых сотрудников с помощью листовок 2046
  6. ​Владимир Путин и Наталья Комарова открыли образовательный центр «Добрино» в ХМАО 1836
  7. ​В Сургуте вынесли приговор скандальному бизнесмену Копайгоре 1723
  8. ​Сургут засветился в «Местах» ВКонтакте 1537
  9. ​Аналитики назвали город ХМАО с самыми дорогими продуктами 1534
  10. Сургутский школьник вошел в число финалистов олимпиады во Владивостоке 1498
  1. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 7713
  2. ​Сургут продолжит таять 7422
  3. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 6301
  4. Царское потворство 6019
  5. Конец Бардаковой власти 6004
  6. Лоция против истории 4857
  7. В выходные в Югре потеплеет до +8 градусов 4707
  8. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 4562
  9. ​Оксана Каландырец: «Выигрывая в конкурсе, девушка занимается далеко не фешн-индустрией, основная функция все же − благотворительность» 4045
  10. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 3842

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