Прокуратура организовала проверку из-за ЧП с самолетом Utair, на котором летели депутаты и митрополит

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за ЧП с самолетом Utair, на котором летели 65 человек. В их числе были несколько депутатов думы Югры и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Самолет направлялся из Ханты-Мансийска в Нижневартовск, но был вынужден совершить экстренную посадку в Сургуте из-за треснувшего лобового стекла.

«Предварительно установлено, что 11.04.2024 в 19 часов 11 минут при выполнении рейса UT315 авиакомпании Ютэйр по маршруту Ханты-Мансийск-Нижневартовск, на воздушном судне ATR75 бортовой номер произошло повреждение лобового стекла. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту г. Сургут», - сказано в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет приземлился в аэропорту Сургута в 20 часов в штатном режиме.