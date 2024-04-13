В ХМАО несколько автомобилей выехали на закрытый зимник и застряли

В Югре накануне, 12 апреля, сразу несколько автомобилей застряло на закрытом зимнике. На помощь им отправили спецтехнику и сотрудников ГИБДД, сообщили в региональном Управлении автодорог.

«Несмотря на закрытие с 8 апреля 2024 года зимников "Приобье - Перегребное" и "Нарыкары-Мулигорт", несколько автомобилей оказались в снежном заносе на этих опасных дорогах. Водители, проигнорировав предупреждения и знаки, подвергли себя и своих пассажиров неоправданному риску», - сказано в сообщении.

В отношении нарушителей составили административные протоколы за проезд под запрещающий знак.

В Управлении автодорог подчеркнули, что выезжать на закрытые зимники запрещено. Это чрезвычайно опасно и может привести к трагическим последствиям.