Жители Урая отправятся в колонию за избиение мужчины до смерти

Урайский горсуд вынес приговор двум местным жителям. В апреле 2022 года они избили 45-летнего мужчину до смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Судом установлено, что в апреле 2022 года подсудимые в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта с 45-летним потерпевшим, нанесли последнему множественные удары руками и ногами по различным частям тела», - рассказали в подробности в пресс-службе ведомства.

От полученных ранений мужчина умер в больнице.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.