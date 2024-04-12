Школьник из Нефтеюганска стал призером Всероссийской олимпиады по обществознанию

Десятиклассник из Нефтеюганска Игорь Суровцев стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки ХМАО.

«В этом году в заключительном этапе ВсОШ по обществознанию приняли участие 314 школьников из 84 регионов страны и Образовательного центра «Сириус». В число призеров вошел ученик 10 класса СОШ №1 города Нефтеюганска Суровцев Игорь», - рассказали в пресс-службе.

Участники финала олимпиады продемонстрировали знания и практические навыки в ходе трех туров.

Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно по 24 предметам и длится на протяжении всего учебного года. Дипломы победителей и призеров олимпиады позволяют в течение четырех лет поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.