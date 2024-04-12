В Ханты-Мансийске провели 31-е заседание в честь юбилея парламента

Дума Югры отпраздновала свою 30-летнюю годовщину со дня образования. В честь этого в Ханты-Мансийске состоялось торжественное 31-е заседание. Депутатов поздравили губернатор Югры Наталья Комарова, коллеги из Госдумы и Совета Федерации, представители Тюменской областной думы, а также руководители федеральных органов власти и почетные граждане региона. Информация об этом указана в официальной группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Наша главная цель— высокое качество жизни югорчан. Все инициативы, решения мы сверяем на соответствие ключевым приоритетам, запросам, потребностям граждан, национальным целям, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Благодарю вас, уважаемые депутаты, за инициативность, гражданскую позицию, готовность вникать в детали серьезных вопросов и задач, находить варианты их разрешения в соответствии с наказами, Картой развития Югры. Правительство автономного округа, депутатский корпус, югорчане — одна команда, Команда Югры, Команда России, Команда президента», — обратилась к депутатам глава региона.

Совместно с главным федеральным инспектором по автономному округу Александром Постниковым, Наталья Комарова вручила награды отличившимся представителям корпуса депутатов седьмого созыва ― за заслуги в развитии законодательства и парламентаризма, а также за активную общественную деятельность.

К поздравлениям присоединился председатель Думы Югры Борис Хохряков. Он пожелал коллегам здоровья и успехов в работе. По его словам, будущее регионального парламента будет ярким и плодотворным.