Власти Когалыма планируют расселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны

Власти Когалыма хотят переселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны в город. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на главу города Николая Пальчикова.

«Данный объект необходимо расселить, он находится прямо на компрессорной станции, это опасный производственный объект, считаем, что его жителей необходимо перевести в пределы Когалыма», — сказал Пальчиков на заседании думы ХМАО.

Сейчас мэрия обсуждает данный вопрос с руководством «Газпрома» и «Лукойла», так как, по словам Пальчикова, поселок содержит компания «Газпром трансгаз Сургут».

Глава Когалыма добавил, что администрация города обеспечит доставку детей в детские сады и школы.