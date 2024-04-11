Уполномоченная по правам ребенка оценила «Гуманитарный добровольческий корпус» в Югре

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова приехала в ХМАО и посетила «Гуманитарный добровольческий корпус». Впечатлениями она поделилась в своем телеграм-канале.

«Югра — край смелых и неравнодушных людей, с которыми познакомилась в штабе «Гуманитарного добровольческого корпуса». В обычной жизни они учителя, врачи, строители, инженеры, предприниматели... А когда приходит время помогать, становятся настоящими героями. Тушат пожары, ищут пропавших детей, восстанавливают разрушенные здания в зоне специальной военной операции», - написала Мария Львова-Белова.

«Гуманитарный добровольческий корпус» в Югре был создан при активном участии губернатора Натальи Комаровой. Сейчас он объединяет тысячи жителей региона, в том числе госслужащих.

«К некоммерческим организациям в округе относятся с уважением. Помогают в получении грантов, предоставляют в аренду помещения за рубль и включают в реестр поставщиков социальных услуг. Взамен — многогранная карта эффективной помощи семьям с детьми. И это один из лучших примеров государственно-частного партнерства в стране», - заключила уполномоченная по правам ребенка.