На Всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» в Югре обсудили питание в школах

Главными вопросами круглого стола в рамках второго Всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» в Югре стали питание и медицинская помощь в школах. Эти темы обсудили губернатор Югры Наталья Комарова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также руководители федеральных и региональных СОНКО, представители профильных министерств РФ, общественных и родительских организаций.

«Бесплатное питание по единому нормативу у нас в регионе предоставляется как в государственных, так и в частных школах. У нас есть цифровая платформа «Образование Югры», в эту платформу интегрирован программный модуль «Школьное питание». В 2020 году мы создали нормативно-правовую базу по регулированию вопросов организации питания, в том числе и диетического. Обученные медицинские работники образовательных организаций могут оказать медицинскую помощь детям с заболеванием «сахарный диабет», первый тип, обеспечена возможность контроля гликемии, хранения и введения инсулина в соответствии с назначениями врача. В 50% школьных организаций открыты стоматологические кабинеты», — рассказала Наталья Комарова.

Напоминаем, ранее губернатор рассказала, что в округе 99% детей-сирот устроены в семьи.