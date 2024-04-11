На автодороге «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП с пострадавшим

Накануне вечером, 10 апреля, на загородной автодороге «Сургут-Нижневартовск» водитель Лады получил травмы после столкновение с другим автомобилем. Авария произошла из-за неудачного разворота, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:20, на 217 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», 56-летний водитель «MITSUBISHI», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП водитель Лады получил травмы», − говорится в сообщении.

Это единственное ДТП, которое зарегистрировали в Югре за прошедшие сутки.