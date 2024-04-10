Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам. Она направила телеграмму с поздравлением в адрес представителя окружного Духовного управления мусульман муфтию Тагиру Хазрату Саматову. Информация об этом опубликована в официальной группе правительства Югры во «ВКонтакте».

«Примите поздравления по случаю наступления священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам. Этот праздник символизирует добро, милосердие, важность взаимопонимания между представителями различных этносов и конфессий», ― написала Комарова.

Глава региона пожелала мусульманам здоровья и благополучия.

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