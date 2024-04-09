Суд конфисковал у югорчанина Infinity за пьяное вождение

В ХМАО житель поселка Сергино лишился автомобиля Infinity. Решение о конфискации транспортного средства вынес Октябрьский районный суд, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Судом установлено, что подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь в августе 2023 года после употребления спиртных напитков сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками полиции», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил югорчанину наказание в виде 230 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Принадлежащий мужчине автомобиль Infinity 35 конфисковали и обратили в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.