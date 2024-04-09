Школьников Нягани в столовой будут кормить овощными чипсами

В Нягани школьникам в столовой будут давать овощные чипсы. Угощение планируют подавать как дополнение к основным блюдам. Об этом 8 апреля в своем телеграм-канале написал мэр города Иван Ямашев.

«Комбинат питания с сегодняшнего дня внедряет в меню школьников чипсы из натуральных овощей. Ученики пробуют натуральную свеклу, приготовленную с применением технологии вакуумной сушки. Лакомство подается в индивидуальной упаковке и станет прекрасным дополнением к основному блюду», — указал он в сообщении.

Мэр Нягани добавил, что такие чипсы абсолютно безвредны для растущего организма, наоборот, очень даже полезны.

«Овощные чипсы готовятся без жарки и использования консервантов, полностью сохраняют цвет, форму, вкус, аромат и все полезные витамины», — написал Ямашев.

Такой опыт специалисты Комбината питания переняли у коллег из Тюмени. Скоро школьники из Нягани смогут оценить чипсы из редьки и тыквы.