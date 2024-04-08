Наталья Комарова поблагодарила лауреатов конкурса «Спортивная элита»

В Ханты-Мансийске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса Югры «Спортивная элита». В торжественной церемонии вручения наград поучаствовала губернатор округа Наталья Комарова.

«В этом году лауреатами стали 124 победителя соревнований в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, неолимпийских, национальных видах спорта, спортивные волонтеры, лучшие учителя физкультуры, участники «золотого резерва югорского спорта», Нягань, Нижневартовск, Мегион, Белоярский, Кондинский, Сургутский районы. Спасибо за то, что вы своим примером приводите в спорт детей, вынуждаете молодых и взрослых людей выбирать здоровый образ жизни. 952,4 тысячи югорчан занимаются физкультурой и спортом − это на 4,2% больше чем в 2022 году», − подчеркнула глава Югры.

В пятерку лучших спортсменов по олимпийским видам спорта Югры вошли лыжник Сергей Устюгов, боксер Ярослав Дороничев, пловец Анна Егорова, биатлонист Никита Поршнев, сноубордист Андрей Соболев.

Лучшими спортсменами по неолимпийским видам спорта в Югре стали – Омарасхаб Юсупов (смешанное боевое единоборство), ушуисты Дарья Семенова, Ульяна Тиунова, Андрей Морковкин, кикбоксер Роман Алексеенко.

Впервые в этом году была введена номинация «Герои нашего времени», в которой лучшими признаны спортсмены Дмитрий Башкирцев (стрельба из лука), Евгений Шокуров (стрельба из лука), Денис Зайдуллин (армрестлинг, легкая атлетика, толкание ядра, спорт лиц с ПОДА), Руслан Александров (армрестлинг, пауэрлифтинг, стрельба из лука).

На торжественном мероприятии Наталья Комарова объявила о проекте решения правительства ХМАО о поощряющих выплатах спортсменам, которые участвуют в специально организованных паралимпийских соревнованиях. Они будут назначены по результатам побед и достижений с 1 января 2024 года.