В столице Югры открылся единственный в России образовательный центр «Добрино»

В Ханты-Мансийске открылся круглогодичный молодежный образовательный центр «Добрино» для лидеров НКО и добровольцев. Его работу запустил президент РФ Владимир Путин во время рабочего совещания.

«Как мы и планировали – и считаю, что это абсолютно правильно – все новые центры, по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою «изюминку», чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно, что ему важно. Так, например, на Камчатке это будет экологическая повестка, в Нижегородской области – государственное и муниципальное управление, в Ханты-Мансийском автономном округе – развитие гражданского общества и добровольчества, традиций волонтерства», − подчеркнул Владимир Путин.

За последние годы в круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров будет уже 16, и один из них − в Югре, отметил президент.

«Наш регион занимает первые строчки отраслевых рейтингов ведущих аналитических агентств по развитию некоммерческого сектора, гражданского общества. Мы рады, что наши знания и опыт лидеров НКО, сферы волонтерства будут транслироваться на другие регионы нашей страны», − высказался руководитель круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино» Владислав Соколов.

Подчеркнем, что в 2024 году в рамках работы «Добрино» планируют провести несколько крупных федеральных мероприятий. Среди них – всероссийский форум волонтеров культуры, всероссийский форум социального призвания, который объединит молодых специалистов социальной сферы − работников социальных учреждений, фондов, служб занятости, социальных волонтеров, студентов профильных вузов, сотрудников НКО.

Кроме того, в планах организовать всероссийский форум «серебряных добровольцев», которые занимаются повышением компетенций волонтеров «серебряного возраста» и поддержкой лучших инициатив с помощью межпоколенческого взаимодействия и развития системы наставничества.

Еще одно мероприятие в Югре в рамках деятельности центра «Добрино» состоится в рамках Федеральной программы «Обучение служением». Это будет всероссийский образовательный Форум для социальных партнеров и преподавателей вузов.

«Наш «Добрино» – российский центр компетенций в направлении «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество». Молодые люди со всей страны приезжают в Югру для того, чтобы узнать о работе некоммерческих организаций, волонтерской деятельности, вместе с федеральными, региональными экспертами проработать проекты, которые по окончанию обучения внедрят в своих регионах. К 2026 году мы планируем привлечь к работе 10 300 человек, обучить 4 900 молодых людей и 380 специалистов с сфере молодежной политики, реализовать 740 инициатив», − обратила внимание губернатор Югры Наталья Комарова.

Центр «Добрино» должен встать в один ряд с федеральными площадками по другим направлениям — «Сенежем», «Машуком», «Тавридой», ранее сказал председатель комитета по молодежной политике Государственной думы Российской Федерации, председателем совета Ассоциации волонтерских центров России Артём Метелев. В настоящий момент молодежная организация считается единственным центром компетенций по направлениям «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество».

Напомним, Югра стала победителем Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ.