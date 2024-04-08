В Югре открылись четыре направления судов на воздушных подушках

В Югре стартовали межсезонные рейсы судов на воздушных подушках по четырем направлениям. Транспорт будет курсировать между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами, рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Накануне первые рейсы отправились до Троицы, Пырьяха, Кышика и Нялинского. Расписание можно уточнить в справочной «Северречфлота» по телефону: +7 (3467) 33-98-31», − говорится в сообщении.

Сотрудники ГИМС прогнозируют, что в этом году реки в округе освободятся ото льда раньше привычного примерно на неделю.